POL-PDNR: Verkehrsunfall in Heimbach-Weis - Zeugen gesucht!

Unkel (ots) - Am Samstagnachmittag stießen zwei Pkw auf der B 42 in Unkel zusammen. Ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus Königswinter fuhr von einem Grundstück aus auf die B 42 und übersah hier den bevorrechtigten Pkw eines 31-jährigen Fahrers aus Bruchhausen, der die B 42 in Richtung Neuwied befuhr. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der Polizei ...

