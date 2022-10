Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflcuht

57537 Wissen, Heisterstr. 15 (ots)

Ein Fahrzeugführer/Halter parkte seinen Audi TT ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand vor dem Anwesen in der Heisterstraße 15. Eine Anwohnerin hörte am Mo., 17.10.2022, gegen 06:45 Uhr, einen lauten Knall eines Unfallgeräusches. Nach den polizeilichen Ermittlungen fuhr ein in Richtung Innenstadt fahrendes silbernes Fahrzeug, näheres nicht bekannt, frontal auf das Heck des geparkten Audi auf und schob diesen ca. 8 Meter nach vorne. Hierbei verlor das Verursacherfahrzeug einige Fahrzeugteile, die keiner Automarke zugeordnet werden können. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vermutlich weiter in Richtung Innenstadt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Wegfahren verursachte das Fahrzeug ein schleifendes Geräusch. An dem Audi entstand erheblicher Sachschaden. Auch wenn nur wenige Teile des Verursacherfahrzeugs an der Unfallstelle zurückblieben dürfte dieses Fahrzeug ebenfalls im vorderen rechten Bereich erheblich beschädigt sein. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

