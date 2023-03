Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfallflucht

Auf dem Besucherparkplatz des Elisabethenkrankenhauses hat am Montag zwischen 6 Uhr und 14.30 Uhr ein Fahrzeuglenker einen abgestellten 3er BMW angefahren und im Anschluss das Weite gesucht. Der Unbekannte hinterließ an dem Auto einen Schaden von etwa 2.000 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Ravensburg

Rennradfahrer nach Sturz in Krankenhaus

Mit schwereren Verletzungen musste ein Rennradfahrer am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Augenscheinlich stürzte der 55-jährige Radler in der Straße Rautbrühl während der Fahrt. Eine Passantin fand den bewusstlosen Mann auf der Straße liegend und wählte den Notruf, von wo Polizei und Rettungskräfte zur Hilfe geschickt wurden.

Ravensburg

Sachbeschädigungen vor Nachtclub

Am frühen Sonntag wurde ein vor einem Nachtclub in Schubertstraße geparkter Honda beschädigt. Der Täter demolierte Kotflügel und Außenspiegel des Wagens, sodass ein Schaden von etwa 700 Euro entstand. Personen, die den Vorfall zwischen 0.30 Uhr und 4.30 Uhr beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Leutkirch

Kinderroller gestohlen

Einen Tretroller hat ein Unbekannter kurz nach 18 Uhr vor einem Schnellimbiss in der Marktstraße gestohlen. Der Täter nutzte den Umstand aus, dass der Roller 10 Minuten unabgeschlossen vor dem Geschäft stand und nahm ihn samt einem violetten Kinderhelm mit sich. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Bad Wurzach

Einbruch in Schulgebäude

Einen Laptop hat ein Einbrecher erbeutet, der zwischen Freitag- und Samstagnachmittag in ein Büro in der Werkrealschule eingebrochen ist. Der Täter kletterte über ein Vordach und schlug das Fenster eines Bürozimmers im ersten Obergeschoss ein. Da die Zimmertür zu dem Büroraum verschlossen war, kam der Täter nicht in den Rest des Gebäudes. Der Schaden, den der Täter durch den Diebstahl und das Einschlagen des Fensters verursacht hat, wird auf rund 800 Euro geschätzt. Personen, die zwischen Freitag, 12 Uhr, und Samstag, 14 Uhr, Verdächtiges auf dem Schulgelände beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07564/2013 beim Polizeiposten Bad Wurzach zu melden.

Wangen

Beschädigungen an kirchlicher Einrichtung

An einem Gebäude der Kirchengemeinde St. Ulrich in der Karl-Speidel-Straße wurden zwischen vergangenem Donnerstag und Freitag verschiedene Glasscheiben und -türen eingeworfen. Der Täter verursachte insgesamt einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Wangen hat Ermittlungen eingeleitet und bittet unter Tel. 07522/984-0 um sachdienliche Hinweise.

Bodnegg

Einbruch in Clubheim

Wie erst jetzt bekannt wurde, hat sich ein Einbrecher letzte Woche zwischen Montag und Freitag Zutritt zu einem privaten Clubheim in Rotheidlen verschafft. Der Täter versuchte mehrere Türen aufzuhebeln und war schließlich erfolgreich. Er brach in den Räumlichkeiten einen Kühlschrank auf und stahl mehrere Alkoholflaschen. Der Schaden, der insgesamt entstanden ist, ist bislang unbekannt. Es wird von einem Tatzusammenhang zu einem Einbruch in eine nahegelegene Werkstatt im selben Tatzeitraum ausgegangen, über den wir bereits berichtet haben.

Weingarten

Hecke in Brand geraten

Ein acht Jahre alter Junge hat am Montag die Hecke des elterlichen Wohnhauses angezündet. Der Bub spielte wohl mit einem Feuerzeug und steckte die Pflanzen dabei aus Versehen in Brand. Die Eltern sowie die angerückte Feuerwehr löschten die Flammen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf einen dreistelligen Eurobetrag belaufen. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell