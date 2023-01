Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Junge Autofahrerin mit über zwei Promille unterwegs (14.01.2023)

Konstanz (ots)

Polizeibeamte des Reviers Konstanz haben am Samstagnacht ein junge Autofahrerin, die mit über zwei Promille unterwegs war, aus dem Verkehr gezogen. Gegen 3 Uhr fuhr eine 21-Jährige mit einem Toyota Aygo von einer Diskothek in der Max-Stromeyer-Straße kommend in Richtung Byk-Gulden-Straße. Da der Wagen auffällig langsam unterwegs war und mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet, kontrollierten die Beamten das Auto auf Höhe der Felix-Wankel-Straße. Bei der Überprüfung der jungen Frau stellten die Polizisten starken Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest mit einem Wert von über 2,2 Promille bestätigte den Verdacht. Die 21-Jährige musste ihr Auto stehenlassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sie erwartet eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt.

