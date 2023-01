Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Versuchter Einbruch in Modegeschäft in der Tirolergasse (16.01.2023)

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Montag, gegen 2 Uhr, versucht in ein Modegeschäft in der Tiroler Gasse einzubrechen. Der Unbekannte brach zunächst mit roher Gewalt eine Metalltür zum Eingangsbereich der Boutique auf. Dort schlug er mehrfach gegen ein Kachelfenster, so dass die äußere Verglasung zu Bruch ging. Nachdem ein Zeuge auf den Lärm aufmerksam wurde, flüchtete der Unbekannte in Richtung Marktstätte. Zu dem Einbrecher liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor: ca. 20 Jahre alt, schmale Statur, kurze dunkle Haare, graue Jogginghose, weiß-schwarz karierte Jacke. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Tel. 07531 995-2222 um sachdienliche Hinweise auf den Täter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell