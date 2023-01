Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen - Lkr. Konstanz) Polizei stoppt Rollerfahrer nach Verfolgungsfahrt - Zeugenaufruf nach gefährdeten Verkehrsteilnehmern (14.01.2023)

Singen a. Htwl. (ots)

Am Samstagnachmittag wollte eine Polizeistreife gegen 16.30 Uhr in der Singener Nordstadt einen Rollerfahrer anhalten und kontrollieren, da am Roller keine Kennzeichen angebracht waren. Der Rollerfahrer ergriff sofort die Flucht und missachtete sämtliche Anhaltezeichen der Polizei. Aufgrund von technischen Veränderungen fuhr der Roller zum Teil mit Geschwindigkeiten zw. 70 und 80 km/h durch mehrere Straßen und versuchte durch waghalsige Fahrmanöver zu entkommen. Mehrfach wurden rote Ampeln überfahren, Fußgänger auf Gehwegen wurden augenscheinlich ebenfalls gefährdet. Der Polizei gelang es, den Rollerfahrer im Bereich des Singener Rathauses zu stoppen, nachdem er mit seinem Fahrzeug gegen einen Streifenwagen fuhr und zu Fuß flüchten wollte. Die Ermittlungen der Polizei dauern an, da der junge Rollerfahrer gegen eine Vielzahl von Gesetzen verstieß. Da mehrere Verkehrsteilnehmer durch das Fahrverhalten gefährdet wurden, ruft die Polizei Singen auf, dass sich diese beim Polizeirevier Singen unter 07731/888-0 melden mögen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell