Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf - Lkr. RW) Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht - Fahrzeug muss in die Leitplanken ausweichen (14.01.2023)

Villingendorf (ots)

Am Samstagnachmittag kam es gegen 16.30 Uhr auf der Landstraße 424 zwischen Villingendorf und Talhausen zu einem Verkehrsunfall, bei welchem der Verursacher unerkannt flüchtete. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein dunkler Geländewagen von Talhausen in Richtung Villingendorf und hielt sich hierbei nicht an das Rechtsfahrgebot. Der Gegenverkehr musste zur Verhinderung einer Frontalkollision nach rechts ausweichen und streifte hierbei mit der Beifahrerseite die dortigen Leitplanken. Dadurch entstand an dem Fahrzeug ein Gesamtschaden von ca. 5000.- EUR. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unvermittelt fort und hielt nicht an. Zur Klärung dieser Verkehrsstraftat benötigt die Polizei Rottweil Hinweise zum Verursacherfahrzeug. Wer den Unfallhergang beobachtet hat, möge sich unter 0741/477-0 melden.

