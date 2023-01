POL-KN: (Sulz am Neckar/ Lkr. Rottweil) Unbekannter streift schwarzen Citroen Berlingo und flüchtet- Zeugen gesucht

Rottweil (ots) - (Rottweil) Diebstahl aus Jackentasche Zu einem Diebstahl aus einer Jackentasche ist es am Freitagvormittag, gegen 10.30 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Straße "Saline" gekommen. Eine Unbekannte rempelte eine 28-Jährige während des Einkaufs an und nutzte das Ablenkungsmanöver dafür aus, das Handy der Frau unbemerkt aus einer offenen Jackentasche zu ziehen. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf ...

