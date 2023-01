Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Diebstahl aus Jackentasche

Rottweil (ots)

Zu einem Diebstahl aus einer Jackentasche ist es am Freitagvormittag, gegen 10.30 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Straße "Saline" gekommen. Eine Unbekannte rempelte eine 28-Jährige während des Einkaufs an und nutzte das Ablenkungsmanöver dafür aus, das Handy der Frau unbemerkt aus einer offenen Jackentasche zu ziehen. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Bei der Diebin soll es sich um eine zwischen 50 bis 60 Jahre alte Frau handeln, die eine normale Statur hat und zirka 160 Zentimeter groß ist. Sie habe einen grauen Kurzhaarschnitt und einen schwarzen langen Wintermantel getragen. Außerdem führte die Unbekannte eine schwarze Handtasche mit sich. Hinweise zu der unbekannten Täterin nimmt das Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, entgegen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, nach Möglichkeit Taschen oder Gegenstände, welche in Einkaufsmärkte mitgenommen werden, am besten körpernah und verschlossen bei sich zu tragen, so dass ein einfaches Entnehmen nicht möglich ist.

