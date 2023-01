Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald) Scheibe an der Werkrealschule beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben unbekannte Täter einen Mülleimer gegen ein etwa 2,1 x 1,3 Meter großes Fenster neben der Haupteingangstür der Werkrealschule in der Ilbenstraße geworfen und dabei die äußere Verglasung beschädigt. An der Scheibe entstand Sachschaden von über 1000 Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Furtwangen (07723 92948-0) entgegen.

