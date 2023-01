POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto mutwillig beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Singen (ots) - Unbekannte Täter sind am Freitagmorgen, zwischen 05.45 Uhr und 06.45 Uhr, in ein Gebäude in der Curth-Georg-Becker-Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zutritt zu den Büroräumen eines ambulanten Pflegedienstes. Dort durchwühlten die Einbrecher sämtliche Büros und brachen zudem gewaltsam einen Schrank auf. Ob die Täter etwas erbeutet ...

