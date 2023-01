Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Polizei nimmt Parfümdieb fest - Tatverdächtiger in Haft (10.01.2023)

Konstanz (ots)

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag einen Ladendieb vorläufig festgenommen. Ein Mitarbeiter einer Parfümerie in der Bodanstraße beobachtete gegen 16:30 Uhr, wie ein Mann einen Herrenduft im Wert von rund 140 Euro einsteckte und anschließend das Geschäft verließ, ohne das Parfüm zu bezahlen. Der aufmerksame Mitarbeiter verfolgte den Dieb und brachte ihn anschließend bis zum Eintreffen der Polizei in das Büro der Parfümerie. Nachdem sich in der Folge der Verdacht erhärtete, dass der 36-jährige Mann gewerblich auf Diebeszug geht, ordnete der Bereitschaftsstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Konstanz eine Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen an. Dort konnte jedoch kein weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Nach erneuter Rücksprache ordnete der Staatsanwalt die Aufrechterhaltung der vorläufigen Festnahme des 36-Jährigen bis zur Vorführung bei einem Haftrichter am Folgetag an. Dieser erließ am Mittwochnachmittag einen Haftbefehl gegen den Parfümdieb.

