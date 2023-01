Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Berauschter Autofahrer baut Unfall

Singen (ots)

Ein berauschter Autofahrer hat am Donnerstagabend auf der Böhringer Straße einen Unfall gebaut. Ein 25-jähriger Mann fuhr mit einem Mercedes der A-Klasse auf der Landesstraße 226neu von Friedingen in Richtung Bundesstraße 34. An der Kreuzung zur Kreisstraße 6164 "schanzte" der Mercedes über den und kam anschließend neben der Fahrbahn zum Stehen. Ein während der Unfallaufnahme durchgeführter Drogen-Vortest verlief positiv. Der 25-Jährige musste daraufhin seinen Führerschein und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des unter Drogeneinfluss verursachten Unfalls. Die Höhe des am Auto und am Kreisverkehr entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell