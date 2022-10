Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Gummersbacher leistet Widerstand

Gummersbach (ots)

Ein 24-jähriger Mann aus Gummersbach hat sich vergangene Nacht (31. Oktober) heftig gegen eine polizeiliche Maßnahme gewehrt.

Um 00:30 Uhr trafen ihn Polizisten an einer Haltestelle in Dieringhausen in einem Bus an. Ein Busfahrer hatte die Polizei informiert, weil der 24-Jährige in den Bus ohne vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung eingestiegen war und keinen gültigen Fahrausweis vorweisen konnte. Der Aufforderung, den Bus zu verlassen, kam er nicht nach, sondern hielt sich mit Händen und Füßen an dem Sitz fest. Jegliches gutes Zureden der Beamten half nichts, so dass sie den 24-Jährigen schließlich zwangsweise aus dem Bus tragen mussten. Dabei wehrte sich der alkoholisierte Mann weiterhin sehr heftig, so dass er schließlich zu Boden gebracht und gefesselt wurde. Die Polizisten brachten ihn bis zu seiner Ausnüchterung in eine Polizeizelle. Bei dem Einsatz erlitten drei Beamte / Beamtinnen leichte Verletzungen; zudem wurden ihre Uniformen und Ausrüstungsgegenstände teilweise beschädigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell