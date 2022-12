Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verursachung eines größeren Verkehrsunfalles in Trunkenheit auf der Bienwald B9

Hagenbach (ots)

Am 01.12.2022 ereignete sich um 17:40 Uhr ein größerer Verkehrsunfall auf der Bienwald B9 unweit der Einmündung K 18. Ein 41-jähriger LKW Fahrer fuhr mit seinem Gespann von der Anschlussstelle Kandel Süd die Bienwald B 9 in Richtung Grenzübergang. Ein 40-jähriger LKW Fahrer fuhr mit seinem Gespann von der Grenze kommend in entgegengesetzter Richtung. Der LKW Fahrer, welcher in Richtung Grenze unterwegs war kam zunächst aufgrund Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn, weshalb die Außenspiegel der LKW kollidierten und somit die Fahrerkabinen der LKW, bzw. die Scheiben erheblich beschädigten. Durch den Unfall wurden beide LKW Fahrer verletzt. Während der Unfallaufnahme wurde zudem festgestellt, das der nach derzeitigem Stand als Verursacher geltende Berufskraftfahrer alkoholisiert war. Ein Alkotest ergab vor Ort einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Aufgrund der Unfallaufnahme kam es zu entsprechenden, kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigen. Beim unfallverursachenden Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Es entstand ein Sachschaden nach ersten Schätzungen von ca. 10 000 Euro. Der Führerschein des Berufskraftfahrers, welche alkoholisiert den Unfall verursacht hatte, wurde beschlagnahmt und mit der Unfall der Staatsanwaltschaft in Landau vorgelegt.

