POL-PDLD: Falsche Polizeibeamte am Telefon

B9/Rülzheim (ots) - Mehr als 4000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitagmorgen kurz nach 9 Uhr auf der B9 in Höhe der Ausfahrt Rülzheim-Süd ereignete. Laut Zeugenangaben wollte ein 35-jähriger Pkw-Fahrer gerade einen Lkw überholen, als dieser plötzlich nach links ausscherte. Der Pkw-Fahrer musste infolge des Fahrmanövers in einen neben der Fahrbahn befindlichen Acker ausweichen. Der ...

