POL-PDLD: Unfallverursacher flüchtet

B9/Rülzheim (ots)

Mehr als 4000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitagmorgen kurz nach 9 Uhr auf der B9 in Höhe der Ausfahrt Rülzheim-Süd ereignete. Laut Zeugenangaben wollte ein 35-jähriger Pkw-Fahrer gerade einen Lkw überholen, als dieser plötzlich nach links ausscherte. Der Pkw-Fahrer musste infolge des Fahrmanövers in einen neben der Fahrbahn befindlichen Acker ausweichen. Der Fahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort.

Hinweise zum Verkehrsunfall nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

