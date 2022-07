Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf - beschädigter Außenspiegel eines PKW

Eisenach (ots)

Am gestrigen Morgen erschien ein 24-Jähriger auf der Dienststelle, um eine Sachbeschädigung an dem linken Außenspiegel seines auf einem Parkplatz 'An der Tongrube' abgeparkten PKW Opel anzuzeigen. Zeugen, die zwischen dem 30.06. ab circa 17.00 Uhr und dem Folgetag um 05.30 Uhr im besagten Bereich verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach (Tel. 03691 261-124) unter Angabe der Bezugsnummer 0158307/2022 zu melden. (mm)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell