Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrer erschrocken

Schwabhausen / LK Gotha (ots)

Am Freitag gegen 10:50 Uhr erschrak sich ein 66jähriger Seatfahrer und kam auf der B247 zwischen Schwabhausen und Ohrdruf von der Straße ab. Während der Fahrt schaltete sich unerwartet für den Fahrer das Langzeit-EKG ein und er verriss das Lenkrad. Er stieß gegen die Leitplanke auf der Beifahrerseite und verlor danach die Kontrolle über sein Fahrzeug. Schlussendlich kam er links der Fahrbahn auf einem Feld zum Stehen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von 6000 Euro. Ebenso wurden einige Felder Leitplanke und ein Weidezaun in Mitleidenschaft gezogen. (ri)

