Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vorfahrt missachtet

Tüttleben / LK Gotha (ots)

Drei verletzte Personen und 20 000 Euro Gesamtschaden sind die Folgen eines Unfalles vom gestrigen Tage gegen 08:30 Uhr auf der Bundesstraße 7 bei Tüttleben. Eine 65jährige Hyundaifahrerin übersah beim Auffahren auf die B7 bei Tüttleben einen aus Richtung Gotha kommenden Opel und touchierte ihn am Heck. Daraufhin kam der 51jährige Opelfahrer von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stehen. Bei dem Unfall wurden beide Insassen des Opel und die Unfallverursacherin verletzt. Am Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 15 000 Euro. (ri)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell