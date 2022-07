LPI-GTH: Verkehrsunfall

Großensee/Dankmarshausen (Wartburgkreis) (ots) - Bislang unbekannt gebliebene Täter gelangten im Zeitraum vom 29. Juni, 16.15 Uhr und 30. Juni, 06.40 Uhr widerrechtlich in einen Baucontainer, welcher zum Aufenthalt diente. In der Folge versuchten der oder die Unbekannten in einen Werkzeugcontainer zu gelangen, was aber misslang. Entwendet wurde nichts, jedoch entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro. Hinweise zu ...

mehr