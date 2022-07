Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Randalierer

LK Gotha (ots)

In der vergangenen Nacht beschädigten unbekannte Täter den Glaseinsatz einer Tür des "Herzöglichen Museums" vom Schloss Friedenstein in der Parkallee von Gotha. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Beamten konnten zudem feststellen, dass einige Flaschen alkoholischer Getränke rund um das Museum zersplittert umherlagen. Az. 0159355/2022

Eine weitere Sachbeschädigung, welche die Allgemeinheit betrifft, wurde in der vergangenen Nacht durch unbekannte Täter auf dem Autohof in Schwabhausen begangen. Hier drangen die Täter gewaltsam in die dortige Autobahnkapelle ein und warfen das Kreuz zu Boden. Der Sachschaden an Tür und Kreuz wird mit 1000 Euro beziffert. Az. 0159360/2022

Die Polizei Gotha sucht in beiden Fällen nach Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu Tätern oder zum Tatgeschehen geben können. (ri)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell