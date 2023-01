Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallverursacher flüchtig

Ruthweiler (ots)

Zwischen Donnerstag, den 12.01.2023; 12:45 Uhr und Freitag, den 13.01.2023; 12:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Westpfalzklinikums Kusel zu einem Parkrempler. Hierbei wurde ein blauer Ford Fiesta im Bereich der Fahrerseite beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsunfallverursacher flüchtete anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kusel unter der Tel. 06381/919-0 oder per Mail: pikusel@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.|pikus

