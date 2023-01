POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Personenschaden und hohem Sachschaden

Polizeidirektion Kaiserslautern

Verkehrsunfall mit Personenschaden und hohem Sachschaden

Wolfstein (ots)

Am Donnerstagabend kam es auf der B270, zwischen Lauterecken und Wolfstein, zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Dabei wurden 2 Personen verletzt und es entstand hoher Sachschaden. Ein 18jähriger PKW Fahrer überholte bei Dunkelheit und regennasser Fahrbahn, im Kurvenbereich, mehrere Fahrzeuge und kollidierte mit einem entgegenkommenden Transporter. Der PKW des 18jährigen wurde nach dem Aufprall gegen einen überholten LKW geschleudert. Der Transporter wurde bei dem Aufprall derart gegen die Leitplanke gedrückt, dass die vordere linke Achse herausriss. Der Fahrer des Transporters konnte das Fenster der Beifahrerseite einschlagen und sich so aus seinem Fahrzeug befreien. Beide Fahrer wurden verletzt und wurden zur Abklärung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der 18jährige Fahrer muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten, der Führerschein des jungen Fahrers wurde noch vor Ort sichergestellt. |pilek

