POL-PDKL: Kradfahrer unter Einfluss von Drogen ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Kaiserslautern (ots) - Die Autobahnpolizei Kaiserslautern sucht mögliche Zeugen, die am Dienstagmorgen eventuell beobachtet haben, wie ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an der Anschlussstelle Kaiserlautern-Einsiedlerhof in Richtung Saarbrücken auf die BAB 6 aufgefahren ist und durch sein rücksichtsloses Verhalten einen folgenschweren Auffahrunfall verursacht hat. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers soll es ...

mehr