POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Auto beschädigt Grundstücksmauer

Herford (ots)

(jd) Eine 85-jährige Herforderin stellte am Sonntag (5.6.) gegen 7.00 Uhr eine Beschädigung an ihrem Grundstück an der Ahmser Straße fest. Der Eckpfosten einer Grundstücksmauer ist in der Mitte durchgebrochen worden und dadurch zur Seite gekippt. Ein Tor, das an den Pfosten angrenzt, ist dabei abgesenkt worden. Ein bisher unbekannter Autofahrer hat offensichtlich in der Nacht zu Sonntag die Kontrolle über sein Auto verloren und ist in den Grundstücksbegrenzung der Herforderin gefahren. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, ist der bisher Unbekannte vom Ort des Geschehens weggefahren. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen Samstag, 21.00 Uhr und Sonntag, 7.00 Uhr im Bereich der Ahmser Straße etwas beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell