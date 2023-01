Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Drängler verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Sippersfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Ein Drängler hat am frühen Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße 43 einen Verkehrsunfall verursacht und ist dann geflüchtet. Eine 82-jährige Frau aus dem Donnersbergkreis befuhr gegen 13:30 Uhr die Kreisstraße von Börrstadt in Richtung Sippersfeld und wurde von einem nachfolgenden dunklen SUV, der von einem jungen Mann gefahren wurde, mehrfach durch dichtes Auffahren und Betätigen der Lichthupe genötigt. Als die Geschädigte kurz vor Sippersfeld an der Zufahrt eines Feldweges ranfahren wollte, überholte sie der Drängler so riskant, dass sie erschrak und gegen eine Leitplanke fuhr. Der SUV-Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Die Geschädigte und ihre 37-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |pirok

