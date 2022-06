BPOLI-KA: Warnung vor Taschendieben - Personen im Mannheimer und Karlsruher Hauptbahnhof bestohlen

Mannheim / Offenburg (ots) - Sonntagvormittag (19.06.) wurde die Bundespolizei in Offenburg über die Deutsche Bahn zum ICE 275 gerufen. Im Zug soll es nach Abfahrt in Mannheim gegen 11:00 Uhr zu einer sexuellen Straftat gegenüber einer Minderjährigen gekommen sein. Hierbei steht ein 33-jähriger nigerianischer Staatsangehöriger im Verdacht, sich gegenüber der 16-Jährigen in anzüglicher Weise und gegen ihren Willen ...

