Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall nach "Sekundenschlaf"

Nußbach (ots)

Am vergangenen Sonntag kam es in Nußbach, aufgrund Übermüdung eines PKW-Fahrers, zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Der 46jährige Fahrer eines BMW´s befuhr die Hauptstraße in Nußbach, in Richtung Reipoltskirchen. Aufgrund Übermüdung bzw. "Sekundenschlaf" kam er nach links auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte dort mit einem ordnungsgemäß geparkten PKW. Bei dem Unfall wurde zum Glück niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Der Fahrer muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. |pilek

