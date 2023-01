Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ladendieb schwimmt durch die Glan

Altenglan - Kreis Kusel (ots)

Aufmerksame Mitarbeiter erwischten am Samstagmittag einen Ladendieb auf frischer Tat. Der Ladendieb versuchte Alkoholika und Gewürze in einem Supermarkt in der Bahnhofstraße in Altenglan zu entwenden. Da die Personalien des Ladendiebs nicht festgestellt werden konnten, wurde die Polizei informiert. Als der Ladendieb den Anruf bei der Polizei bemerkte legte er 100EUR auf den Tisch und flüchtete aus der Filiale. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Laden-dieb kurzzeitig durch Polizeikräfte gesichtet werden. Als dieser den Streifenwagen erkannte, sprang er in die Glan, schwamm auf die andere Uferseite und konnte flüchten. Videoaufnahmen aus dem Supermarkt befinden sich derzeit in der Auswertung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kusel unter der Tel. 06381/919-0 oder per Mail: pikusel@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pikus

