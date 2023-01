Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Steine entwendet, Zeugen gesucht

Wolfstein (ots)

Unbekannte bedienen sich an Stützmauer. Am Mittwochmorgen wurde der Polizei Lauterecken der Diebstahl entlang eines Feldweges in der Verlängerung der Straße "In Stahlhausen" gemeldet. Die Steine wurden wohl mit einem Anhänger abtransportiert. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell