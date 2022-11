POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Lauterbach

Vogelsbergkreis (ots) - Einbruch in leerstehendes Gebäude Alsfeld. Ein ehemals gewerblich genutztes Objekt in der Grünberger Straße wurde am Samstagnachmittag (26.11.), gegen 12.45 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher traten eine Tür ein und gelangten so in das Gebäudeinnere. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen flüchteten die Täter jedoch ...

mehr