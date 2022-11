Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung-Scheibe eingeschlagen-Zwei Roller gestohlen-Zeugenaufruf nach Hausfriedensbruch und Verstoß gegen das Tierschutzgesetz-Diebstahl-Bewusstlose Person aufgefunden-Zeugen gesucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Außenspiegel beschädigt

Bad Hersfeld. Einen Außenspiegel eines grauen Mercedes Benz beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Freitag (25.11.) und verursachten hierdurch etwa 200 Euro Sachschaden. Zur Tatzeit stand das Auto im öffentlichen Verkehrsraum in der Straße "Am Kurpark". Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Scheibe eingeschlagen

Bad Hersfeld. Unbekannte drangen zwischen Montag (21.11.) und Samstag (26.11.) unberechtigt über eine Terrassentür in ein derzeit leerstehendes Mehrfamilienhauses in der Friedloser Straße ein. Hierbei entstand Sachschaden von circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zwei Roller gestohlen

Bad Hersfeld. Aus einer Hofeinfahrt in der Solztalstraße in Kathus entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Samstag (26.11.) ein Kleinkraftrad des Herstellers JINAN QINGQI. Der Roller konnte kurze Zeit später wenige hundert Meter vom Tatort entfernt in einem Feld aufgefunden werden. An dem Zweirad entstand Sachschaden von etwa 300 Euro.

In derselben Nacht wurde zudem ein weiterer Roller der Marke Peugeot zum Ziel unbekannter Täter. Auch hier stahlen die Langfinger das motorisierte Zweirad aus einer Hofeinfahrt eines Wohnhauses in der Straße "An der Schule" in Sorga und ließen es anschließend in einem nahegelegenen Feld zurück. An dem Roller entstand ebenfalls Sachschaden von circa 300 Euro.

Ob die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen, ist momentan noch unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Zeugenaufruf nach Hausfriedensbruch und Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Niederaula. Am Freitagabend (25.11.) betrat ein Unbekannter unberechtigt einen Stall auf einem Privatgelände in der Fuldastraße und berührte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen drei dort untergebrachte Pferde unsittlich. Als die Eigentümer der Tiere den Mann gegen 21 Uhr auf ihrem Grundstück feststellten, begaben sie sich umgehend in die Stallungen und sprachen den Fremden an. Dieser erklärte, dass er die Tiere - die nach momentanem Kenntnisstand glücklicherweise unverletzt blieben - lediglich habe streicheln wollen. Als die Pferdebesitzer daraufhin die Polizei informieren wollten, flüchtete der Unbekannte mit einem Fahrrad. Er kann als circa 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß und mit dunklem Vollbart beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er einen dunklen Fahrradhelm und dunkle Schuhe. Außerdem führte der Mann einen Rucksack mit gelbem Regenschutz sowie ein schwarz-weiß-gelbes E-Bike der Marke "Rebound" mit sich. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt oder dem Unbekannten geben können beziehungsweise in den Tagen vor der Tat verdächtige Beobachtungen im Bereich der Stallungen gemacht haben, werden gebeten, sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Diebstahl von Baustelle

Bebra. Von einer Baustelle in der Hersfelder Straße in Breitenbach stahlen Unbekannte am Samstagmittag (26.11.), gegen 12 Uhr, mehrere Kupferrohre, einen Kupferkessel, einen Kupferbadeofen sowie vier Autoreifen samt Alufelgen. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 1.400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bewusstlose Person aufgefunden - Zeugen gesucht

Bebra. Am Freitagabend (25.11.), gegen 22 Uhr, fanden Passanten einen 39-jährigen Mann aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg bewusstlos und schwer verletzt in der Pfarrstraße auf. Der Hersfeld-Rotenburger wurde umgehend zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert.

Die genauen Hintergründe und Umstände, wie es zu dem Verletzungsbild und der Bewusstlosigkeit des Mannes kam, sind derzeit noch unklar und Bestandteil der Ermittlungen der Kriminalpolizei in Bad Hersfeld.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

