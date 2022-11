Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in leerstehendes Gebäude - Einbruch in Schule - Einbruch und Fahrzeugdiebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in leerstehendes Gebäude

Alsfeld. Ein ehemals gewerblich genutztes Objekt in der Grünberger Straße wurde am Samstagnachmittag (26.11.), gegen 12.45 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher traten eine Tür ein und gelangten so in das Gebäudeinnere. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen flüchteten die Täter jedoch schließlich ohne Diebesgut. Es entstand Sachschaden von etwa 20 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schule

Alsfeld. Unbekannte verschafften sich auf bislang unbekannte Art und Weise zwischen Freitagabend (25.11.) und Sonntagvormittag (27.11.) Zutritt zu einem Schulgebäude in der Straße "In der Krebsbach". Anschließend warfen die Täter eine Glastür ein und verursachten so circa 500 Euro Sachschaden. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch und Fahrzeugdiebstahl

Nieder-Ohmen. Unbekannte brachen am späten Samstagabend (26.11.), gegen 23.40 Uhr, in eine Werkstatt in der Industriestraße ein. Anschließend entnahmen die Einbrecher die Fahrzeugschlüssel von zwei Lkw - mit den amtlichen Kennzeichen VB-KK 7000 und GI-RK 7777 - aus den Räumlichkeiten und entwendeten damit schließlich die beiden Fahrzeuge der Marke Scania. Ein Lkw konnte mittlerweile aufgefunden und sichergestellt werden. Von dem zweiten Lkw fehlt auch weiterhin jede Spur. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 70.000 Euro. Außerdem entstanden rund 500 Euro Sachschaden. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verbleib des Lkw oder den Tätern machen können beziehungsweise in den Stunden und Tagen zuvor verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

