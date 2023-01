Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ford-Fahrer boxt Paketzusteller und flüchtet

Kusel (ots)

Am Mittwoch wird die Polizei über eine Körperverletzung gegen 17.00 Uhr im Bereich der Lehnstraße 31 zum Nachteil eines Paketzustellers informiert. Dieser wurde in Ausübung seines Berufes von einem ihm unbekannten Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Täter flüchtete anschließend mit einem grauen Ford Kombi in unbekannte Richtung. Der 40-Jährige Paketzusteller wurde durch den Angriff leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Westpfalzklinikum nach Kusel verbracht. Er beschrieb den Angreifer wie folgt: männlich, ca. 50 Jahre alt, 185 cm groß, sehr schlanke Statur. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und weitere Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kusel unter der Tel. 06381/919-0 oder per Mail: pikusel@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pikus

