POL-PDKL: Fund eines professionellen Knallkörpers, Zeugen gesucht

Sankt Julian (ots) - Knallkörper explodiert in der Hand und verursacht schwere Verletzungen. Am späten Dienstagabend zündeten mehrere junge Männer am Radweg zwischen Eschenau und Sankt Julian Feuerwerkskörper. Einer der Böller explodierte in der rechten Hand eines 19-Jährigen, wobei mehrere Finger so stark verletzt wurden, dass der junge Mann vom Rettungsdienst ...

mehr