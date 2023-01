POL-PDKL: Verkehrsunfall mit 2 leicht Verletzten, Vollsperrung und vielen Gaffern

Etschberg/Matzenbach (ots) - Durch zwei Polizeistreifen konnte ein flüchtiges Fahrzeug gestoppt werden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag sollte durch eine Polizeistreife ein PKW in Etschberg einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nach Einschalten der Anhaltesignale beschleunigte das Fahrzeug erheblich und flüchtete über einen Feldweg in Richtung Matzenbach. In der Ortslage Matzenbach konnte das Fahrzeug ...

mehr