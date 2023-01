Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verfolgungsfahrt endet mit Festnahme

Etschberg/Matzenbach (ots)

Durch zwei Polizeistreifen konnte ein flüchtiges Fahrzeug gestoppt werden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag sollte durch eine Polizeistreife ein PKW in Etschberg einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nach Einschalten der Anhaltesignale beschleunigte das Fahrzeug erheblich und flüchtete über einen Feldweg in Richtung Matzenbach. In der Ortslage Matzenbach konnte das Fahrzeug mithilfe einer weiteren Streife gestoppt werden. Die beiden Insassen des Fahrzeugs konnten festgenommen werden. Der Fahrzeugführer stand unter Betäubungsmitteleinfluss und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeugs konnten zudem vermeintliche Einbruchswerkzeuge sichergestellt werden. Die beiden Insassen erwarten nun Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis unter Betäubungsmitteleinfluss und verbotenen Kraftfahrzeugrennen. Weitere Ermittlungen laufen. |pikus

