POL-HAM: Geldbörsendiebstahl im Schwimmbad

Hamm-Mitte (ots) - Auf ihrem Weg vom Hauptbahnhof nach Hause wurde ein 17-jähriges Mädchen Samstagnacht, 23. Juli, gegen 23 Uhr, in der Grünanlage vom Südring durch einen Unbekannten unsittlich berührt. Der unbekannte Täter folgte der Geschädigten in den Park, wo er ihr an das Gesäß fasste und sie von hinten umarmte. Als die 17-Jährige in Richtung des Rathauses flüchtete, entfernte sich die Person in unbekannte ...

