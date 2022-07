Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannter belästigt Minderjährige

Hamm-Mitte (ots)

Auf ihrem Weg vom Hauptbahnhof nach Hause wurde ein 17-jähriges Mädchen Samstagnacht, 23. Juli, gegen 23 Uhr, in der Grünanlage vom Südring durch einen Unbekannten unsittlich berührt.

Der unbekannte Täter folgte der Geschädigten in den Park, wo er ihr an das Gesäß fasste und sie von hinten umarmte. Als die 17-Jährige in Richtung des Rathauses flüchtete, entfernte sich die Person in unbekannte Richtung.

Die Geschädigte gibt an, dass die Person zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß und korpulent ist. Er hat ein rundliches Gesicht, blonde, kurze Haare und sprach akzentfrei Deutsch. Der Mann war mit einer Basecap, einem dunklen T-Shirt, kurzen Shorts und einem dunkelblauen Rucksack bekleidet.

Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell