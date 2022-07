POL-HAM: Einbruch in Wohnung

Hamm-Uentrop (ots) - Zu einem tödlichen Badeunfall kam es am Sonntagnachmittag, 24. Juli, im Datteln-Hamm-Kanal. Ein 22-Jähriger war gegen 15.40 Uhr gemeinsam mit einem 56-jährigen Bekannten zum Baden in das Wendebecken des Kanals in Höhe der Straße Schmehauser Feld gestiegen. Die Männer fixierten zum Ein- und Ausstieg ein Seil an Land. Kurze Zeit später geriet der in Ahlen wohnhafte 22-Jährige in Panik und konnte ...

