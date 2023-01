Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall auf Autobahn verursacht und geflüchtet...

Kaiserslautern (ots)

Die Autobahnpolizei Kaiserslautern sucht mögliche Zeugen, die am Dienstagmorgen eventuell beobachtet haben, wie ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an der Anschlussstelle Kaiserlautern-Einsiedlerhof in Richtung Saarbrücken auf die BAB 6 aufgefahren ist und durch sein rücksichtsloses Verhalten einen folgenschweren Auffahrunfall verursacht hat. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers soll es sich um einen dunklen PKW Peugeot 208 mit der Ortskennung KL-???? gehandelt haben. Der Fahrer diese PKW wechselte beim Auffahren auf die Autobahn unmittelbar auf den mittleren Fahrstreifen. Hierdurch erschrickt eine 25-jährige Toyota-Fahrerin und bremst bis zum Stillstand ab um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Ein nachfolgender 68-jähriger Ford-Fahrer kann nicht mehr ausweichen und fährt auf den Toyota auf. An beiden PKW entsteht ein Schaden von ca. 6000,- Euro. Die Toyota-Fahrerin erleidet einen schweren Schock und muss sogar notärztlich behandelt werden. Der Unfallverursacher selbst hält zunächst auch noch an, entfernt sich dann aber unerlaubt von der Unfallstelle.

