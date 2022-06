POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Wolsfeld (ots) - Am Samstag, 25.06.2022 gegen 13:00 Uhr brannte eine ca. 2m hohe Tujahecke im Bereich der Straße "Im Wissel", Ortsrand Richtung Sportplatz. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Wolsfeld gelöscht. Aufgrund der Gesamtumstände ist zu vermuten, dass die Hecke vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Hinweise bitte an die Polizei Bitburg. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bitburg Telefon: 06561/9685-0 pibitburg.dgl@polizei.rlp.de ...

