Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim a.S.) - Fahrt unter Alkoholeinwirkung verhindert

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 16.11.2022 gegen 15:00 Uhr konnte im Almenweg in Weisenheim am Sand der Fahrer eines Jeep Cherokee einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser war zuvor durch Zeugen beobachtet worden, wie er in seinem geparkten Fahrzeug sitzend, Alkohol konsumiert hatte. Während der Kontrolle des 49-Jährigen konnten die Polizeibeamten starken Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest wurde verweigert. Seine Fahrzeugschlüssel wurden zur Verhinderung einer möglichen Trunkenheitsfahrt sichergestellt. Der Fahrer hatte somit Glück kontrolliert worden zu sein, bevor er auf die Idee kam sein Fahrzeug zu starten. Daher hat er auch keine Folgen zu befürchten.

