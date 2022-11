Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrollen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Rahmen von zwei Verkehrskontrollstellen am 17.11.2022 im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Neustadt kam es am Vormittag von ca. 09:00 - 11:15 Uhr an der B39 bei Frankeneck zu mehreren Verwarnungen wegen Missachtung des Verkehrszeichen 206 (Stoppschild). Am Mittag zwischen 11:30 - 13:15 Uhr wurde der Schulbereich am Käthe-Kollwitz-Gymnasium überwacht. Hier kam es zu einer Strafanzeige wegen Besitzes von Betäubungsmittel. Ein 25-jähriger Fußgänger wurde von den Beamten beim Rauchen eines Joints erwischt und hatte noch geringe Mengen Betäubungsmittel dabei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell