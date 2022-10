Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit Garage kollidiert

Eisenach (ots)

Gestern, gegen 08.00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Wartburgallee. Eine 64-jährige Fahrerin eines Seat fuhr von Richtung Bahnhofstraße in Richtung B19 als die Frau in einer dort befindlichen Linkskurve aus unbekannter Ursache mit ihrem PKW ins Schleudern geriet. Anschließend kam die 64-Jährige mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Garage. In der Folge fiel die Garageneinfahrt in sich zusammen. Hierbei wurde ein dahinter geparkter PKW beschädigt. Am Seat entstand Totalschaden, der Schaden an Fassade und geparktem PKW beläuft sich auf ungefähr 10.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (jd)

