Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei männliche Täter entwenden Kosmetikartikel im Wert von über 750,-EUR

Ilmenau, Friedrich-Hofmann-Straße (ots)

Am Samstag den 01.10.2022 gegen 12:45 Uhr entwendeten zwei Täter in der Drogerie Müller kosmetische Erzeugnisse im Wert von über 750,-EUR. Mitarbeiter der Drogerie konnte beide Täter bei der Tathandlung beobachten. Beim Versuch beide Täter zu stellen, konnte jedoch ein Täter fußläufig in unbekannte Richtung flüchten. Der andere Täter, ein 24-jährige georgischer Staatsbürger, konnte jedoch gestellt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte das Diebesgut sichergestellt und anschließend dem Drogeriemarkt zurückgegeben werden. Bei der Durchsuchung des Täters wurde ein Einhandmesser in der Jackentasche festgestellt. Auf staatsanwaltschaftliche Weisung erfolgte die Bestätigung der vorläufigen Festnahme und die Stellung eines Haftantrags. Nach einer Nacht im Polizeigewahrsam wurde der Mann am 02.10.2022 einer Haftrichterin vorgeführt und später gegen Auflagen entlassen.

(sg)

