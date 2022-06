Polizei Köln

POL-K: 220628-1-K Goldkettenraub an Haltestelle "Trimbornstraße" - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach dem Raub einer Goldkette zum Nachteil eines 20 Jahre alten Kölners am Montagnachmittag (27. Juni) auf dem Bahnsteig der S-Bahn Haltestelle "Trimbornstraße" in Köln-Kalk sucht die Polizei einen circa 1,80 Meter großen Mann mit dunklem Teint und kurzen schwarzen Haaren. Zur Tatzeit soll er einen weißen Kapuzenpullover mit der Aufschrift "Champion", blaue Jeans sowie schwarz-rot-weiße Sneakers getragen haben. Gegen 12.30 Uhr soll er den 20-Jährigen unter einem Vorwand angesprochen und ihn mehrfach umarmt haben. Dabei soll er ihm die Goldkette vom Hals gerissen und mit seiner Beute in unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Hinweise zu dem Tatverdächtigen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk/cs)

