Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw zerkratzt - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag, zerkratzen unbekannte Täter einen Pkw Suzuki Swift, mittels unbekannten spitzen Gegenstand. Dieser wurde zuvor am Hangeberg abgestellt. Zur gleichen Zeit zerschnitt ein unbekannter Täter eine Lichterkette, welche auf einem nicht umfriedeten Grundstückes, unweit des Pkw-Abstellortes, angebracht war. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1100,- Euro. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen welche Hinweise zur Tat oder Tätern geben können. Diese setzen sich bitte unter Nennung der Bezugsnummer 0242552/2022, telefonisch 03677/601124 in Verbindung.(rk)

