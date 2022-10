Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Röhrensee / Ilmkreis (ots)

Am Freitagabend gegen 20:15 Uhr befuhr ein 26-Jähriger mit seinem Motorrad der Marke Honda die L 1045 aus Richtung Röhrensee kommend in Fahrtrichtung Mühlberg. Aus bisher unbekannter Ursache kam der 26-Jährige mit dem Krad nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Hierbei zog sich der Kradfahrer eine Fraktur am Arm zu und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Ilmenau verbracht werden. (dl)

